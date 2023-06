Hintergrund - Stadtradeln

> Das Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb. In einem dreiwöchigen Aktionszeitraum sind Menschen dazu aufgerufen, in einem je nach Region festgelegten Zeitraum von 1. Mai bis 30. September so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Teilnehmen können Städte, Gemeinden, Landkreise und Regionen sowie deren Einwohner in ganz Deutschland. Den Wettbewerb richtet das "Klimabündnis" aus, ein Netzwerk europäischer Kommunen. Ziel des Stadtradelns sind der Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs. Unter anderem werden nach Abschluss der Aktion das fahrradaktivste Kommunalparlament sowie die Kommune mit den meisten zurückgelegten Fahrradkilometern prämiert. Das erste Stadtradeln ging nach Angaben des "Klimabündnis" 2008 über die Bühne und ist seither stetig populärer geworden. Traten im Jahr 2010 laut Veranstalter rund 13.000 Menschen in die Pedale, waren es bei der diesjährigen Auflage bereits über 500.000 Menschen. lesa