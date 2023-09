Hintergrund Spielsucht

Thema Sucht: hilfreiche Kontakte im Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg und Mannheim.

> Suchtberatungsstelle des AGJ-Fachverbands in der Bergheimer Straße 127/1 in Heidelberg, Telefon 06221/29 05 1, www.suchtberatung-heidelberg.de sowie in Schwetzingen in der Carl-Benz-Straße 5, Telefon 06202/85 93 58 0.

> Suchtberatungsstelle in Weinheim, Zeppelinstraße 21, Telefon 06201/ 62 54 2, www.suchtberatung-weinheim.de.

> Suchtberatungsstelle des bwlv in Wiesloch, Westliche Zufahrt 14, Telefon 06222/52 08 8, https://www.bw-lv.de/beratungsstellen/fachstelle-sucht-wiesloch/.

> Suchtberatungsstelle der Stadtmission Heidelberg/Blaues Kreuz, Plöck 16-18, Telefon 06221/14 98 20, www.heidelberger-suchtberatung.de.

> Suchtambulanz des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) Mannheim, J 5, Zentralambulanz Telefon 0621/71 03 28 50, www.zi-mannheim.de, Voraussetzung: Überweisung durch Haus- oder Facharzt.

> Weitere Infos unter: www.check-dein-spiel.de. RNZ