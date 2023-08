Hintergrund Sommertour Kart

> Der Motor-Sport-Club (MSC) Nußloch wurde 1965 gegründet und ist Mitglied im ADAC. Der Verein richtet jährlich Motorrad- und Quadslaloms sowie Jugendkartrennen aus und hat rund 260 Mitglieder, von denen Tobias Feeser an der nationalen Kartserie ADAC Kart Masters Cup teilnimmt, Nachwuchshoffnung Louis Arnold beim Rotax Max Cup.

> Die Kartbahn in der Nußlocher Lichtenau samt Verkehrsübungsplatz und Vereinsheim wurde 2001 weitgehend in Eigenarbeit von den Clubmitgliedern errichtet sowie aus Beiträgen und Spenden finanziert. Leihkarts für eine breitere Öffentlichkeit bietet der Verein mit den dafür verantwortlichen Ansprechpartnern Sven Förderer und Melanie Menges seit 2016 an: Immer freitags ab 18 Uhr ist die Bahn nach Vorabanmeldung für Kartfans geöffnet – ansonsten für Gruppen ab sechs Teilnehmern nach Vereinbarung.

> Die Fahrzeugflotte umfasst 20 Rennkarts, die im Winter generalüberholt und mit neuen Motoren ausgestattet wurden. 16 Karts können gleichzeitig auf die rund 600 Meter lange Strecke. Für Kinder von acht bis 14 Jahren gibt’s sechs Kinderkarts sowie zwei Zweisitzerkarts. Alle Fahrzeuge haben Automatikschaltung und sind Benziner – das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Das Umstellen auf Elektrokarts kann sich der komplett ehrenamtlich betriebene MSC Nußloch nicht leisten: Fürs Anschaffen von E-Karts, Akkus, Infrastruktur und Starkstromanschlüsse wären Investitionen von rund 200.000 Euro nötig. bmi