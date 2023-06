Der Skate-Contest findet am Samstag, 8. Juli, von 14 bis 20 Uhr statt. Bei Regen wird er auf den 15. Juli verschoben (sollte es auch hier regnen, ist die Wiederholung beim Bürgerfest 2024 angedacht). Das Programm beginnt mit der Begrüßung durch Bürgermeister Roland Burger; die Siegerehrung ist für 19.30 Uhr angedacht. Anmeldungen über Listeneintrag sind am selben Tag vor Ort ab 12 Uhr möglich. Parkplätze gibt es am Kleinen Roth nahe des Wanderheims.