Hintergrund "Schmitt kein KSV-Mitglied mehr"

"Schmitt kein KSV-Mitglied mehr"

Zum politischen Engagement Peter Schmitts gab der KSV diese Erklärung ab, die Vorsitzender Claus Breutner, der Beiratsvorsitzende Bernd Doll und der Abteilungsleiter Ringen, Hilmar Frey, unterschrieben haben. In ihr heißt es:

"Vor Kurzem hat sich der ehemalige Abteilungsleiter Ringen, Peter Schmitt, im Mitteilungsblatt als Vorsitzender der AfD in Schriesheim vorgestellt. Am vergangenen Samstag wurde dies in der Rhein-Neckar-Zeitung thematisiert. Da wir schon öfter darauf angesprochen wurden, möchten wir Sie darüber informieren, dass Peter Schmitt kein Mitglied des KSV Schriesheim mehr ist.

Der KSV Schriesheim ist ein Verein, der auf Integration und Toleranz setzt. Er ist für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Herkunft, Sprache, Hautfarbe oder Religion. Wir lehnen Antisemitismus, Extremismus, Intoleranz und jegliches Handeln ab, das unsere freiheitlich demokratischen Grundwerte auflösen möchte. Dies wurde vom Vorsitzenden des KSV auch schon anlässlich der Kundgebung ,Gemeinsam für Demokratie’ ausgeführt." (hö)