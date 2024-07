Hintergrund Sandro Mattioli

> Für seine Recherchen hat Sandro Mattioli mit vielen Betroffenen und Beteiligten Kontakt und die Strukturen der Mafia genau durchleuchtet. Er zeigt an diesem Abend auch anhand von Skalen und Karten ihre strategische und geografische Ausrichtung und die jeweilige Präsenz von Cosa Nostra, von Camorra und auch der Ndrangheta, die hierzulande "Herr im Ring" ist. Ungeschützt sagt er, dass Geldwäsche in Deutschland sogar über den Kauf von Anteilen an einer Bank möglich ist – bei bis zu zehn Prozent werde das nicht geprüft –, und möglicherweise gebe es sogar eine Bank, die schon ganz der Ndrangheta gehöre. (bfk)