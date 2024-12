Hintergrund SPD Heilbronn

> Die Stadt auch als guten Arbeitgeber im Visier zu haben, ist Ursprungs-Terrain der SPD. Wegen dünner Personaldecke und Fachkräftemangel soll ein höherer Zuschuss zum Deutschlandticket die Preiserhöhung auffangen. Kostenlos, aber dafür gewinnbringend, ist die Forderung nach dem Stimmrecht der Stellenbewertungskommission in den Fachämtern, um vorhandene Spielräume bei den Stellenbewertungen besser zu nutzen. Und auch der SPD ist aufgefallen, "dass die Planansätze für die Öffentlichkeitsarbeit gut versteckt in vielen Teilhaushalten" sind, mit "31 Treffern bei Suchfunktion ,Öffentlichkeitsarbeit‘". Bei der "von uns angeforderten Kostenstellenübersicht" nehme man mit Erstaunen bis Befremden zur Kenntnis, dass hier "außerordentlich hohe Steigerungen im Ansatz der Verwaltung eingepreist sind". Auch anderen Fraktionen ist es aufgestoßen, dass aus den 819.000 Euro des vergangenen Jahres in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro geworden sind und es 2025 sogar 1,7 Millionen werden sollen. (bfk)