Hintergrund Romani Rose

Romani Rose, Geschäftsführer und Zentralratsvorsitzender, betont in einer Stellungnahme, dass die Pläne für die Erweiterung des Zentrums bis 2018 zurückgehen. "Damals war der Landesverband Deutscher Sinti und Roma noch Mitglied im Dokumentationszentrum und in die Diskussion eingebunden."

2021 habe die Mitgliederversammlung des Zentrums den Landesverband mit der Begründung "vereinsschädigenden Verhaltens" ausgeschlossen. Rose: "Diese Entscheidung ist für uns bindend."

Gleichwohl habe man der Landesregierung vorgeschlagen, dass man den "Rat für die Angelegenheiten der Sinti und Roma in Baden-Württemberg", in dem auch Vertreter des Landesverbandes sitzen, in den Verlauf des Bauvorhabens einbinden werde. "Unser Zentrum steht allen Sinti und Roma offen, auch Nicht-Vereinsmitgliedern", so Rose.

Allerdings bestehe der Verein darauf, die Inhalte und die politische Ausrichtung, begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat, selbst zu bestimmen. Rose verweist auch auf das Kuratorium, in dem auch Winfried Kretschmann und Claudia Roth sitzen.