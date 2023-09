Hintergrund Rhein-Neckar-Halle

Als Sport- und Multifunktionshalle wurde die Rhein-Neckar-Halle 1970 an der Eppelheimer Pestalozzistraße 10 errichtet. Sie war in drei getrennte Einheiten aufteilbar. Seit 2012 ist die Rhein-Neckar-Halle wegen Brandschutzmängeln für Veranstaltungen mit mehr als 199 Personen nicht mehr zugelassen.

Die Halle beherbergte einen Judo-Übungs- und einem Bodybuilding-Raum sowie Lagerflächen im Untergeschoss, nicht zu vergessen die Räume für die Mensa das nebenstehenden Schulzentrums mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule sowie Gymnasium.

Vor Eröffnung der SAP-Arena bei Mannheim war die Rhein-Neckar-Halle Spielstätte der Handballer der SG Kronau-Östringen (heute Rhein-Neckar-Löwen). 1982 fanden hier auch Begegnungen der Handball-Weltmeisterschaft statt.

In den 1970er und 1980er Jahren zogen Rock- und Popmusik-Veranstaltungen bis zu 8000 Besucher in die Halle. In Wahlkampfzeiten besuchte zudem bundesdeutsche Politprominenz Eppelheim.

Die Rhein-Neckar-Halle war bis Ende der 1980er Jahre größter überdachter Veranstaltungsort im Rhein-Neckar-Kreis. Die SAP-Arena wurde 2005 eröffnet, die neue Großsporthalle SNP Dome in Heidelberg 2021. (fhs)