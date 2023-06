Hintergrund Relegation Kreisklasse Sinsheim

Kann ein Fußballer zwei Mal Gelb sehen, ohne mit Gelb-Rot vom Platz gestellt zu werden? Er kann. Michael Tschimmel, Stadionsprecher der SG Waibstadt und des TV Waibstadt, hat die Sportredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung an einen Fall aus dem Profifußball erinnert. "Josip Simunic hat bei der WM 2006 sogar drei Mal Gelb gesehen", schreibt Tschimmel in einer E-Mail an die RNZ.

Recht hat er, der aufmerksame Leser. Simunic, Innenverteidiger der kroatischen Nationalelf, erhielt beim 2:2 im Vorrundenspiel gegen Australien Gelb in der 62. und in der 90. Minute. Trotzdem ließ der englische Schiedsrichter Graham Poll den Profi von Hertha BSC Berlin auch in der Nachspielzeit weiterspielen. Erst als Simunic wegen Meckerns die dritte Gelbe Karte sah (90.+3), musste er vom Platz. Die Reaktionen auf die Schiedsrichterleistung waren vernichtend. "Lachnummer in Schwarz und Gelb", titelte der "Spiegel". Auch Sepp Blatter war außer sich: "Das kann ich nicht verstehen, und das kann ich auch nicht verzeihen. Da sind fünf Schiedsrichter bei einem Spiel, von denen vier per Funk verbunden sind. Ich kann nicht nachvollziehen, dass sich keiner eingeschaltet hat", sagte der damalige Fifa-Präsident. Für Graham Poll war die WM in Deutschland danach beendet, seine internationale Karriere ließ er nach dem Vorfall ruhen. esc