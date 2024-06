Hintergrund Radikalisierung PH Heidelberg

> "Extremismus und Radikalisierung" – Was steckt hinter den Begriffen? Als extremistisch gelten Einstellungen und Bestrebungen, wenn Behörden sie jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ansiedeln. "Radikal" ist weiter gefasst. Dazu heißt es in einem Report der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (PRIF Report 5/2018): "Dass heute Radikalität, das heißt, die Absicht, politische Probleme ,an der Wurzel zu packen’, mit links- und rechtsextremen Positionen, religiösem Fanatismus und politischer Gewalt in Verbindung gebracht wird, sagt viel über die Krisenwahrnehmung unserer Zeit aus: Liberale Gesellschaften sehen ihre normative Ordnung vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt und reagieren mitunter mit Abschottungs- und Exklusionsmaßnahmen, die bis an die Aufgabe liberaler Grundwerte reichen." heb