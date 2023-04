Hintergrund RNL Gensheimer

Für Uwe Gensheimer begann das Pokal-Wochenende mit einem Schock. Die Löwen-Legende hatte seine Handball-Schuhe nicht mit nach Köln genommen, sondern in der Heimat vergessen. Das fiel ihm samstags zehn Minuten vor der Abfahrt aus dem Teamhotel in die Lanxess Arena auf. Vor dem Halbfinale gegen Flensburg sorgte das bei seinem Ausrüster "Kempa" für Stress. In einem Telefon-Marathon (30 Gespräche in 15 Minuten) trieb ein Händler aus Wuppertal ein neues Paar auf, übergab es an einer Autobahn-Auffahrt an Gensheimers Berater Oliver Komarek – kurz vor Anpfiff erreichte es dann den Vergesslichen auf dem Spielfeld. Kurios: Fürs Warmmachen nutzte der Linksaußen die Schuhe von Samuel Zehnder, der mit dem TBV Lemgo erst am Abend gegen Magdeburg antreten musste und die gleiche Schuhgröße hat. Kempa-Sponsoringchef Tim Grothaus brachte die Treter mit einer Fahrrad-Rikscha vom Hotel in die Halle. Gensheimer meinte: "20 Minuten vor dem Spiel hatte ich dann ein ganz neues Paar – da war ich echt glücklich." tib