Hintergrund Queerfestival Vielfalt im Bildband

Bei der Eröffnung des Queer-Festivals (siehe Artikel links) wird auch "Deeply Human" vorgestellt und verkauft. Der Bildband setzt sich aus Einsendungen für den seit 2020 bestehenden gleichnamigen Fotowettbewerb zusammen, der jedes Jahr vom Queer-Festival veranstaltet wird. Das Buch ist eine Jubiläumsdokumentation. "Ein riesiges Geschenk, das uns die internationalen Künstler gemacht haben, die an unseren Wettbewerben teilgenommen haben. Denn die Fotografien sind ein Ausdruck queeren Lebens und queerer Kultur auf der ganzen Welt", erklären die Festivalkuratoren Dominic Hauser und Martin Müller.

Auch dieses Jahr wird es mit "Queer Heroes in Focus" wieder eine Fotoausstellung auf dem Festival geben. Diese soll Personen ehren, die dazu beigetragen haben, das Leben queerer Menschen weltweit zu verbessern. Die Ausstellung ist während des Festivalzeitraums im Karlstorbahnhof in der Südstadt zu sehen. Außerdem von Dienstag, 7. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, im Theater Heidelberg, und von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 26. Juli, im Marstallcafé – sowie an weiteren Örtlichkeiten im öffentlichen Raum in Heidelberg. (han)

Info: "Deeply Human – Global Queer Photography" erscheint im Mai im Kettler-Verlag; 29 Euro.