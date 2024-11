Hintergrund Progrom Heilbronn

Deutlich politisch und bezogen auf eine Aktualität, die Heilbronn gerade in der gesamten deutschen Presse Schlagzeilen zum "Döner-Verbot" einbrachte, mahnte Dekan Christoph Baisch den "klaren und ehrlichen Blick" auch in Bezug darauf an, dass die antisemitischen Vorfälle "durch Migration" verursacht seien: "Ein wahrer Kern dieser These ist ernst zu nehmen, muss beobachtet werden und Widerspruch erfahren, wo sich etwas davon zeigt.

Doch leicht wird das Thema Migration instrumentalisiert, um die tiefschwarzen Dunkelstellen in der einheimischen Alltagswelt zu verdrängen." Es brauche da die Kraft zum Widerspruch und das Wahrnehmen von Redewendungen, Sprüchen, Parolen, bei den Parteien ganz rechts und ganz links und auch bei denen, die sich in der Mitte verorten: "Antisemitisches ist oft genug zu hören bei Menschen, die ganz ohne Migrationsbiografie sind." (bfk)