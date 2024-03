Hintergrund Programm Holzwurm Weinheim

Das kommende Programm

Musik

> "Songs and Stories": Das Programm "Songs and Stories" widmet sich in einer Mischung aus Livemusik und Lesung der Musikgeschichte mit ihren berühmtesten Songs. Silke Hartmann, Katja Hoger, Sabine Wunder und Nick Thomson (Gesang) sowie "Das Klangpalast-Orchester", die Band der Musikschule Badische Bergstraße, interpretieren die Lieder. Holger Mattenklott trägt die deutschen Übersetzungen der Songtexte und Anekdoten zu den Originalinterpreten vor. Die Aufführungen finden am 13. und 14. April sowie am 27. und 28. September statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Komödie

> "Bis dass der Spuk uns scheidet" ist eine Beziehungskomödie mit Situationskomik und schwarzem Humor, zu sehen ist sie am 17., 20., 26. und 27. April sowie am 3., 4., 10. und 11. Mai, jeweils von 20 Uhr an. Am 21. und 28. April sowie am 5. und 12. Mai tritt das Ensemble um 18.30 Uhr auf.

Keller-Quiz

> Holger Mattenklott als Quiz-Master: Quiz-Begeisterte können sich am 17. Mai, 19.30 Uhr, messen. Der Schauspieler und Kabarettist Holger Mattenklott führt durch den Abend.

Schauspiel

> Wer hat Angst vor "Virginia Woolf"? ist ein Stück des US-Dramatikers Edward Albee, das durch eine Verfilmung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton berühmt wurde. Ein Bühnenklassiker, der betroffen macht. Aufführungen sind am 5., 7., 8., 14. und 15. Juni. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es jeweils unter www.reservix.de web