Hintergrund Pilgern Wiesloch

Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer

Gesamtstrecke: 184 Kilometer

Markierung: gelbe Muschel auf blauem Grund. Die Bündelung der Muscheltrahlen zeigt gleichzeitig die Richtung an.

Schwierigkeit: leicht

Wegcharakter: naturnahe Wege, Waldwege, asphaltierte Radwege

Etappen: 1. Rothenburg ob der Tauber – Schrozberg, 18,5 Kilometer (km); 2. Schrozberg – Mulfingen, 21 km; 3. Mulfingen – Altkrautheim, 17 km; 4. Altkrautheim – Kloster Schöntal, 15,5 km; 5. Kloster Schöntal – Möckmühl, 17,5 km; 6. Möckmühl – Bad Wimpfen, 26,5 km; 7. Bad Wimpfen – Sinsheim, 25 km; 8. Sinsheim – Rettigheim, 16,5 km; 9. Rettigheim – Speyer, 26,5 km.

V1: Kloster Schöntal – Adelsheim, 15,5 km; V2: Adelsheim – Mosbach, 27 km; V3: Mosbach – Aglasterhausen, 17 km; V4: Aglasterhausen – Sinsheim, 19 km.

Sehenswürdigkeiten: Historische Altstadt von Rothenburg ob der Tauber; evangelische Stadtpfarrkirche St. Jakob; St. Anna-Kapelle in Mulfingen; Kapelle St. Wendel zum Stein, Dörzbach; Wallfahrtskapelle Neusaß; Barockkloster Schöntal; Gutleutkapelle, Mosbach; St. Gangolf-Kapelle in Neudenau; Stiftskirche St. Peter, Bad Wimpfen im Tal; Altstadt von Bad Wimpfen mit Blauem Turm; Jakobskirche in Sinsheim; Wallfahrtskapelle auf dem Letzenberg in Malsch; Kaiserdom in Speyer.

Info: www.jakobsweg-rothenburg-speyer.de