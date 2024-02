Hintergrund Pfarrer Tobias Streit

> Pfarrer Tobias Streit stammt aus dem Ortenaukreis – genauer aus der Gemeinde Schuttern. Drei Geschwister hat er und einige Neffen. Streit besuchte die St. Landolin-Schule in Ettenheim; Es folgten ein Theologiestudium, Priesterseminar und Priesterweihe am 8. Mai 2016 in Freiburg durch Erzbischof Stephan Burger. Seine weiteren Stationen waren als Theologe in Vorbereitung auf die Diakonenweihe in Ettlingen, als Diakon in Niefern-Öschelbronn bei Pforzheim, als Vikar in Malsch und als Kaplan in Hockenheim sowie als Jugendseelsorger für das Dekanat Wiesloch.

Von 2019 bis 2021 wirkte Tobias Streit als Jugendseelsorger vom Haus der Jugend aus im Dekanat Mannheim. Seit September 2021 ist er der Leiter der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz. Gefragt nach seinen Hobbys erklärt Streit, er versuche, "relativ kreativ unterwegs zu sein in den verschiedensten Bereichen". Leider fehle ihm dazu oft die Zeit. (fhs)