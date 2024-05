Hintergrund Peter Schnurr

> Peter Schnurr wurde 1972 in der Stadt Achern bei Offenburg geboren, wo er auch aufwuchs. Dort absolvierte er eine Ausbildung zum Lkw-Schlosser. Anschließend zog er in die Pfalz und arbeitete als Schlosser und Schweißer mehrere Jahre lang im Stahl- und Rohrleitungsbau europaweit auf Montage. Außerdem war er selbstständig im Verkauf und der Montage von Fenstern. 2011 führte ihn die Arbeit nach Neckargemünd, wo er er zunächst bei einem Unternehmen arbeitete, bis es im Jahr 2016 zur Gründung des Familienbetriebs "Schnurr Rolladen" kam. Diesen führt seine Frau Ulrike, die auch aus Neckargemünd stammt und zwei inzwischen erwachsene Kinder mit in die Ehe brachte; Peter Schnurr ist Angestellter. Neben seinem Engagement als Fluthelfer im Ahrtal ist Schnurr leidenschaftlicher Motorradfahrer. cm