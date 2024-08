Hintergrund Oasis

Oasis haben den Britpop-Sound der Neunziger geprägt wie keine zweite Band. Diese drei Hymnen der Boys aus Manchester muss man kennen:

> "Wonderwall": Der ultimative Ich-versuche-meinen-Schwarm-am-Lagerfeuer-zu-beeindrucken-Song für alle Gitarrenanfänger. Was dabei leider zu kurz kommt: das unglaublich einprägsame Klavier-Outro.

> "Don’t Look Back In Anger": "... So Sally, can wait", einst von Noel Gallagher auf einem Pariser Hotelbett erdacht, wird der mitreißende Song seit 1996 auf Hochzeiten und Beerdigungen und jeder ordentlichen Karaoke-Party gespielt. Der Titel spielt auf John Osbornes umstrittenes Theaterstück an, die "start a revolution from my bed" -Zeile auf John und Yokos "Bed-In".

> "Champagne Supernova": Dass der Pre-Chorus "slowly walking down, the hall, faster than a cannonball" schönster Hauptsache-es-reimt-sich-Quatsch ist, gibt die Band gerne zu. Trotzdem verdammt episch! (dasch)