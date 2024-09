Hintergrund Notfallpraxis Brackenheim

> CDU-Abgeordneter Preusch hatte bereits am 19. Dezember 2022 eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, in der er dezidiert auch nach möglichen Schließungsplänen für den Standort Brackenheim fragte. In seiner Antwort teilte Gesundheitsminister Manfred Lucha damals Folgendes mit: "Nach Angaben der KVBW ist die in Brackenheim eingerichtete Notfallpraxis als Satellit zum Hauptstandort in Heilbronn zunächst aus Versorgungsgründen weiterzuführen. Die KVBW halte es für erforderlich, die Öffnungszeiten der Notfallpraxis mit Blick auf die umliegenden Bereiche noch nachzujustieren bzw. zu optimieren. Angesichts dessen hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der ärztliche Notfalldienst in Bracken heim von einer Schließung bedroht ist." (rnz)