Norbert Lobeck ist 39 Jahre alt. Er stammt aus Zwingenberg am Neckar und lebt seit 13 Jahren in Heidersbach. Lobeck ist verheiratet mit der Heidersbacherin Julia (geborene Teichmann). Das Paar hat zwei Kinder. Lobeck arbeitete zehn Jahre in Buchen im Immobilienbereich. Seit 2017 ist er Geschäftsführer der Volksbank-Immobilien in Mosbach. Die Sachverständigentätigkeit und die Gutachtenerstellung übt er bereits seit rund 15 Jahren aus. joc