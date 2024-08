Hintergrund Mietshäuser Syndikat

> Mietshäuser Syndikat: In diesem Modell werden Mieter ihre eigenen Vermieter. Sie können in ihren Häusern unbefristet, günstig und selbstbestimmt wohnen. Wenn eine Hausprojektgruppe eine Immobilie kaufen möchte, kann sie sich zur Unterstützung an das "Mietshäuser Syndikat" wenden. Dieses berät bei der Umsetzung und Finanzierung des Projekts. Zudem wird die eigens dafür gegründete "Mietshäuser Syndikat GmbH" einer von zwei Gesellschaftern der Hausbesitz GmbH. Der andere ist der von den Projektmitgliedern gebildete Hausverein. Nur mit Zustimmung beider Gesellschafter kann die Immobilie verkauft werden. Neben "13 ha Freiheit" gibt es auf dem an der Bundesstraße 38 gelegenen Turley-Gelände noch zwei weitere Wohnprojekte, die Teil des deutschlandweiten Mietshäuser Syndikat-Netzwerks sind: "Umbau Turley" und "SWK Solidarischer Kultur- und Wohnraum". jami