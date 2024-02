Hintergrund Michael Grötsch

Michael Grötsch: Der 66-jährige Vater von drei erwachsenen Töchtern ist in Augsburg geboren, hat in Frankfurt Abitur gemacht und an der dortigen Universität (und in Tübingen) Jura studiert.

Ehe Grötsch zum Bürgermeister in Mannheim gewählt wurde, arbeitete er als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten kommunales Wirtschafts-, Arbeits- und Gesellschaftsrecht in Dresden und war von Mai 2007 an Hauptgeschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbands Sachsen.

Als Dezernent in der Quadratestadt ist er Aufsichtsratschef von unter anderen folgenden städtischen Gesellschaften: m:con Congress GmbH, Rhein-Neckar Flugplatz GmbH, Event & Promotion GmbH, Planetarium gGmbH und Leihamt.

Politisch engagierte sich Grötsch von September 1996 bis Februar 2008 als Stadtrat der CDU-Fraktion in Dresden, die er viele Jahre auch führte. (alb)