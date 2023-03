Hintergrund Materials

> Heidelberg Materials gehört zu den größten Baustoffkonzernen der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg beschäftigt rund 50.780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 3000 Standorten in mehr als 50 Ländern der Welt. Rund 1300 Beschäftigte hat das Unternehmen in der Region Rhein-Neckar. 2022 erwirtschaftete der Dax-Konzern einen Umsatz in Höhe von 21,1 Milliarden Euro.

> Dominik von Achten (57) wurde im Februar 2020 Chef des Konzerns. Zuvor war er bereits 13 Jahre im Unternehmen gewesen, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Von Achten hat Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und in Wirtschaftspolitik promoviert. Nach Heidelberg kam er ursprünglich als Unternehmensberater.