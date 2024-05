Hintergrund Mario Peters

Mario Peters (58) wuchs in Bell in der Eifel auf. Er studierte katholische Kirchenmusik (A-Examen) und Cembalo an der Musikhochschule Köln. Studien in Orgelimprovisation, Chorleitung und Pädagogik an der Musikhochschule Stuttgart schlossen sich an. Von 1994 bis April 2024 war er als Kirchenmusiker an der Stiftskirche St. Jakobus Hechingen tätig. Am 15. April 2024 hat er die seit August 2023 vakante Stelle des katholischen Bezirkskantors in Eberbach übernommen. Zu seinen Aufgaben gehören neben Chorleitung und Orgelspiel unter anderem die Aus- und Fortbildung nebenamtlicher Kirchenmusikerinnen und -musiker sowie weitere Belange der Kirchenmusik in den Dekanaten Kraichgau und Mosbach-Buchen. (bnc)