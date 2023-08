Hintergrund MS Wissenschaft

Die "MS Wissenschaft" liegt noch bis Donnerstag, 24. August, am Neckarstaden auf Höhe des Marstalls vor Anker und ist täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Kostenlose Führungen finden jeweils um 11 und um 17 Uhr statt.

Am Mittwoch, 23. August, um 14 Uhr spricht Astrophysikerin Teresa Marrodán Undagoitia vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in einem zweistündigen Vortrag auf der "MS Wissenschaft" zum Thema Dunkle Materie. Ebenfalls am Mittwoch um 18 Uhr lädt die "MS Wissenschaft" zusammen mit dem Gloria-Kino zu einer Podiumsdiskussion zum Verhältnis von Astrophysik und Fiktion sowie der Schaffung einer gleichberechtigten Raumfahrt in das Kino in der Hauptstraße ein. Im Anschluss zeigt das Gloria den Film "Hidden Figures" über das Leben der ersten schwarzen Mathematikerinnen der Nasa, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson. Der Eintritt ist jeweils frei.