Hintergrund Larissa Winter-Horn

Larissa Winter-Horn ist 43 Jahre alt, gebürtige Heidelbergerin und lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Rohrbach. Sie hat an der Hochschule Mannheim ihr Diplom in Kommunikationsdesign gemacht, mit längeren Aufenthalten in Berlin und London. Beruflich leitet sie seit ein paar Jahren die Grafikabteilung des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. Sie ist in Heidelberg stark verwurzelt und in mehreren Vereinen engagiert, auch als Vorsitzende. Dadurch ist sie viel in direktem Kontakt mit den Menschen und hilft gerne bei der Lösung des ein oder anderen Problems. Seit 2014 ist sie Stadträtin für die unabhängige Wählerinitiative "Die Heidelberger", zuvor war sie fünf Jahre lang Bezirksbeirätin im Stadtteil Rohrbach.