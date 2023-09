Hintergrund Kerwe Region

Hier starten die Kerwen schon am Freitag

Der Region steht das "Super-Kerwe-Wochenende" bevor: An keinem Wochenende werden rund um Heidelberg so viele Kirchweihen gefeiert wie am kommenden. Die RNZ fasst zusammen, wo bereits am Freitag, 15. September, die Kerwe eröffnet wird:

> Die Dossenheimer Kerwe startet am Freitag um 17.30 Uhr: Dabei wird der Brunnen durch den Heimatverein übergeben. Auf dem Kronenburger Hof geht es dann ab 18 Uhr musikalisch weiter: "Dennis Nussbeutel & seine Musikanten", die "Europameister der böhmischen Blasmusik" treten gemeinsam mit bekannten örtlichen Musikern auf.

> Die Minischzeller Mittelalterkerwe in Meckesheim geht am Freitag um 18 Uhr los. Zum Auftakt stehen unter der Organisation der "Minischzeller Kiwwelschisser" auf dem Platz vor der Lobbachhalle traditionell Schlumpeltaufe und Fassbieranstich an. Zudem sorgen die Jagdhornbläser für die musikalische Einstimmung.

> Die Kleingemünder Straßenkerwe in Neckargemünd beginnt am Freitag um 19.30 Uhr an der Kerwescheuer. Hier werden neue Mitglieder der Kerweborscht eingeborschtet. Ab 20 Uhr tritt dann Alleinunterhalter Hanny auf.

> Die Kreizstonischer Kerwe in Heiligkreuzsteinach legt am Freitag um 19 Uhr los: Dann wird der Kerwebaum auf dem Karl-Brandt-Platz aufgestellt, die Kerwe wird ausgegraben und das Fassbier angestochen. Dazu gibt es Flammkuchen, neuen Wein und Musik vom Musikverein Kreizstonisch. Ab 21 Uhr ist "Flamingo-Party" mit DJ M.T.S angesagt.