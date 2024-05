Hintergrund Jubiläum Feuerwehr Malsch

> Die Feuerwehr Malsch hat zu ihrem 90-jährigen Bestehen ein umfangreiches Festprogramm auf die Beine gestellt. Am Samstag, 11. Mai, rockt ab 21 Uhr die Band "Snow" die Letzenberghalle, gefolgt von DJ Paul Keen. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Am Sonntag startet der Tag mit einem ökumenischen Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Juliana. Anschließend findet die Fahrzeugweihe auf dem Rathausvorplatz statt.

Der Familiensonntag mit Aktionsmeile entlang der Schulstraße, Friedhofstraße und dem Grasweg startet ab 11 Uhr. Zu sehen gibt es verschiedene Vorführungen und Fahrzeugausstellungen der gesamten Blaulichtfamilie – von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft bis zum Technischen Hilfswerk. Auch die Rettungshundestaffel Rhein-Neckar wird dabei sein, ebenso wie die Bundeswehr und die Polizei. Musik gibt es vom Fanfarenzug Rauenberg (12.45 Uhr), der "Malschebärjer Milidärkapell" (14 Uhr); "Blechkraft" (15 Uhr), Elvis aus Malsch (16 Uhr) und dem Fanfarenzug Wiesloch (17 Uhr). Ab 11 Uhr beginnt am Sonntag der Frühschoppen in der Letzenberghalle, ab etwa 11.30 Uhr beginnt der Musikverein Konkordia Malsch mit einem Platzkonzert. Danach gibt es zu jeder halben Stunde technische Vorführungen der teilnehmenden Aussteller der Aktionsmeile.

Ihre Cafeteria öffnet die Jugendfeuerwehr am Sonntag ab 13 Uhr. Den ganzen Nachmittag wird es verschiedene musikalische Auftritte geben, für Kinder gibt es ein Kinderprogramm und eine Hüpfburg. Ab 19 Uhr gibt es Getränke und Snacks auf den Dorfplatz. Der Große Zapfenstreich findet zum Abschluss des Festwochenendes statt. Los geht es um 21 Uhr auf dem hinteren Dorfplatz in der Brunnengasse. tt