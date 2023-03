Hintergrund Jobsuche

Die Online-Jobbörse des Studierendenwerkes ist eine erste gute Anlaufstelle für Studierende, die auf der Suche nach einem Nebenjob sind. Unter www.stw.uni-heidelberg.de sind alle aktuellen Stellen mitsamt Informationen zu Einsatzort, Arbeitszeiten und Bezahlung aufgelistet.

Einen Nebenjob an der Uni findet man unter www.adb.zuv.uni-heidelberg.de. Dort schreiben die Institute freie Stellen als wissenschaftliche Hilfskräfte aus.

Wer spontan und nur für einen kurzen Zeitraum nach einem Job sucht, ist auf der Seite www.instaff.jobs gut aufgehoben. Die Internetseite schreibt deutschlandweit Jobs in der Gastronomie, in Callcentern und in vielen weiteren Bereichen aus – oft für nur wenige Tage oder Wochen.