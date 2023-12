Hintergrund Hoffe Leipzig

Hoffenheim Vor dem Spiel

Viele Torjäger...

Ihlas Bebou war bereits "Hoffes" zwölfter Torschütze in dieser Runde. Das ist ligaweiter Bestwert, den sich die TSG mit RB Leipzig teilt.

...auf Rekordkurs

Und diese Torjäger sind auf Rekordkurs: Saisonübergreifend schossen die Kraichgauer in den letzten 18 Liga-Partien immer mindestens ein Tor. Eine längere derartige Serie gelang der TSG nur 2016/17 – damals traf man in 19 Partien in Folge.

Alte Bekannte

Insgesamt 50 Millionen Euro überwies RB in den vergangenen beiden Transfersommern für David Raum (2022/26 Millionen) und Christoph Baumgarter (2023/24) an die TSG. nb

So wollen sie beginnen

Leipzig: Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba - Henrichs, Schlager, Kampl, Raum - Baumgartner, Xavi - Openda.

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch - Prömel, Bülter, Stach - Beier, Kramaric.

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)