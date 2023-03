Hintergrund Heilbronner Streik

> Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, Aufsichtsratsvorsitzender der SLK-Kliniken, ist einer der 19 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aus ganz Deutschland, die sich in einem Schreiben an die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister des Bundes und der Länder mit der Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstattung der kommunal getragenen Krankenhäuser gewandt haben. Dabei geht es vor allem um eine "auskömmliche Finanzierung des laufenden Betriebs", bei den jetzt stark gestiegenen Kosten und Erlösausfällen aber auch um die Gleichbehandlung mit Universitätskliniken, die in der Regel unter Trägerschaft der Länder stehen. Aktueller Anlass waren die Bund-Länder-Gespräche zu den anstehenden Reformen der Krankenhausfinanzierung. Laut Mergel haben der Stadt- und Landkreis Heilbronn in den vergangenen Jahren mehr als 250 Millionen Euro Eigenmittel für den Klinikverbund aufgebracht. (bfk)