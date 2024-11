Hintergrund Heilbronn Theaterschiff

> Die Zuschussliste für die Organisationen, Vereine und Verbände will die CDU meist ungekürzt lassen oder auch neue Mittel bereitstellen. Dabei geht es um 60.000 Euro für den Fortbestand des Theaterschiffs, um 10.000 Euro für die Rettungshundestaffel, den vollumfänglich zu deckenden Bedarf des Diakonischen Werks für das Frauen- und Kinderschutz-Haus oder für den Sportpass für Studenten. Ein Problem aber habe man – hier spielt die Diskussion um die Antidiskriminierungsstelle wieder mit hinein –, "wenn Vereine oder Verbände Zuschussanträge stellen, obwohl nachweislich auf den Konten riesige Vermögen teilweise in Millionenhöhe schlummern". Man werde auch diese Vereine in Zukunft weiter unterstützen, aber in Anbetracht dessen, dass kleinere Vereine ums Überleben kämpfen, halte man es für geboten, diese Vermögen zunächst auch für die Vereinsfinanzierung zu verwenden. Explizit genannt werden hier das Freie Kulturzentrum und der Stadt- und Kreisjugendring. (bfk)