Hintergrund Heilbronn Haushalt

Die größten Investitionen fließen in Baumaßnahmen, allem voran in den Hochwasserschutz, den Neubau und die Sanierung von Schulen. Hochwasserschutz Neckar (Planung und Bau), 26,3 Millionen Euro; Neubau Neckartalschule, 19,5 Millionen Euro; Sanierungsgebiet Innenstadt, 18,1 Millionen Euro; Nordumfahrung Frankenbach (Planung und Bau 1. Bauabschnitt), 18 Millionen Euro; Neue Grundschule Innenstadt, 4,5 Millionen Euro; Erweiterung Grundschule Alt-Böckingen, 11,5 Millionen Euro; Investitionszuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, 11,5 Millionen Euro; Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke Heilbronn für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und Infrastrukturmaßnahmen, neun Millionen Euro; Verbreiterung der Neckartalstraße (von Neckargartacher Brücke bis Autobahnanschluss), sechs Millionen Euro; Planungsraten Grünzug Steinäcker (IPAI Zukunftspark), sechs Millionen Euro. (bfk)