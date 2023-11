Hintergrund Haushalt Eppingen

> Von den 15 Millionen Euro, die die Stadt im kommenden Jahr investieren will, entfallen nahezu 90 Prozent auf lediglich 34 Einzelmaßnahmen. Darunter sind Großprojekte wie die Erschließung des Baugebiets Zylinderhof III (740.000 Euro), der Kreisverkehr in der Adelshofer Straße (rund eine Million), einen Investitionskostenzuschuss an die evangelische Kirche für den "Kindergarten Kirche" (1,4 Millionen), der Umbau der Straße Zwinger in Richen (620.000 Euro) sowie der Brand- und Katastrophenschutz (800.000 Euro). Für den > Um- und Ausbau der Hellbergschule sind als erste Rate 900.000 Euro vorgesehen (geschätzte Gesamtkosten: 4,9 Millionen), und private Modernisierungsmaßnahmen werden voraussichtlich mit 575.000 Euro von der Stadt unterstützt. Die größten "Brocken" aber entfallen auf die Haushalte der städtischen "Töchter": Die > Sanierung der Kläranlage wird mittelfristig mit fast 16 Millionen Euro zu Buche schlagen; 2024 ist eine erste Rate von 1,1 Millionen im Haushalt der SEE vorgesehen – zusätzlich zu den fast zwei Millionen Euro für allgemeine Sanierungsmaßnahmen. Die geplante > Nahwärmezentrale ist bislang mit 7,7 Millionen Euro im Haushalt der EVE abgebildet; im kommenden Jahr werden voraussichtlich bereits zwei Millionen Euro dafür fällig. (guz)