Hintergrund HD Streife

> Den Gemeindevollzugsdienst der Stadt Heidelberg gibt es seit 50 Jahren. Er wurde damals mit acht Mitarbeitern gestartet, heute sind über 40 Menschen dort beschäftigt. Der Dienst überwacht in erster Linie den ruhenden Verkehr, verteilt Knöllchen und lässt Fahrzeuge abschleppen, wenn diese den Verkehr behindern, er tut Letzteres aber nur im äußersten Notfall. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt, etwa ob Fahrzeuge Radwege, Gehwege oder Sichtbeziehungen behindern.

> Zentrumsnahe Stadtteile haben die Mitarbeiter besonders im Blick, da diese durch das hohe Verkehrsaufkommen als besonders gefahrenträchtig gelten. Der Gemeindevollzugsdienst ist aber jede Woche in sämtlichen Stadtteilen unterwegs oder kommt auch auf Zuruf. Außerdem ist der er verstärkt an Schulen und Kindertagesstätten aktiv, um die Verkehrssicherheit für Kinder zu verbessern.

> In den vergangenen Jahren haben sich die Aufgaben erweitert, die Digitalisierung hat auch einiges erleichtert. Früher waren die Mitarbeiter mit Notizbuch, Fotoapparat und Funkgerät unterwegs, heute reicht das Handy, denn Strafzettel werden längst nicht mehr klassisch per Hand geschrieben, sondern per App erfasst. shy