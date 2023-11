Hintergrund Galeria Kaufhof Sportscheck Signa-Pleite

SportScheck zahlungsunfähig

Der zum Unternehmensgeflecht gehörende Sportartikelhändler SportScheck erklärte am Donnerstag, nach dem Insolvenzantrag der Holding zahlungsunfähig zu sein. Das Unternehmen mit bundesweit 34 Filialen und rund 350 Millionen Euro Jahresumsatz teilte mit, Insolvenzantrag stellen zu wollen. Die angekündigte Übernahme von SportScheck durch den britischen Modehändler Frasers Group werde jetzt zwar "erst einmal nicht vollzogen werden; Frasers hält jedoch weiter an seinen Übernahmeplänen fest", so das Unternehmen