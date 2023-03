Hintergrund Galeria Kaufhof Heidelberg Mitarbeiter

SPD fordert Hilfe für Kaufhof-Mitarbeiter

Nachdem das Aus für den Kaufhof-Standort am Bismarckplatz beschlossen ist, will die SPD nun den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen: "Wir haben in Heidelberg viele starke Akteure in der Arbeitsmarktpolitik, sodass wir diese Stärke im Rahmen einer konzertierten Aktion bündeln wollen, um den betroffenen Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu geben", so der arbeitsmarktpolitische Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion Mathias Michalski.

Die SPD wolle den Oberbürgermeister bitten, die nächste planmäßige Sitzung des Wirtschaftsausschusses als "Sondersitzung Kaufhof" zu planen. Dazu sollten dann auch die Kaufhof-Betriebsräte sowie Vertreter der Gewerkschaft Verdi eingeladen werden. Andere potenziell relevante Akteure wie die Agentur für Arbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie der Handelsverband sind bereits als beratende Mitglieder in dem Fachausschuss vertreten.