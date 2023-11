> Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG will im südlichen Teil des ehemaligen Buga-Spielorts Spinelli ein kleines Quartier in klimaneutraler Holzhybridbauweise schaffen. Geplant sind exakt 199 Wohnungen: 80 davon sollen "gefördert", also preiswert, vermietet werden, weitere 70 auf dem freien Markt. Die restlichen Wohnungen werden von der GBG verkauft oder stehen für betreutes Wohnen zur Verfügung. alb