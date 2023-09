Hintergrund Frauke Melchior

Frauke Melchior wurde 1962 in Heidelberg geboren. Sie hat Chemie in Marburg studiert und dort auch 1990 promoviert. Nach Stationen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, am Forschungszentrum Scripps Research in Kalifornien und am Max-Planck-Institut für Biochemie wurde sie 2004 an der Uni Göttingen zur Professorin berufen. 2008 nahm sie einen Ruf in ihre Geburtsstadt an – als Professorin für Molekularbiologie an der Ruprecht-Karls-Universität. 2021 wechselte sie in den Vorstand des Forschungszentrums Jülich. Im März 2023 setzte sie sich bei der Wahl zur Rektorin der Ruperto Carola knapp durch.

Melchiors Ehemann ist Professor an der Uni Innsbruck. Ihr 34-jähriger Sohn ist Physiker und lebt in Berlin. In Heidelberg hat sie eine Wohnung in der Nähe des Theaters gefunden. "Ich wohne perfekt", sagt sie selbst. In ihrer Freizeit schwimmt die Rektorin gerne, bis zu ihrem Weggang nach Jülich sang sie auch in einem Heidelberger Chor.