Hintergrund Frauennachttaxi

> Nach Dunkelfeldstudien ist mindestens jede dritte Frau in Deutschland einmal in ihrem Leben von häuslicher oder Gewalt im öffentlichen Raum betroffen. Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention, dem Übereineinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im Jahr 2017, ist Deutschland verpflichtet, diese in den Ländern und in den Kommunen umzusetzen. Sie schreibt als rechtsverbindliches Instrument vor, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um Frauen und Mädchen vor Gewalt im öffentlichen Raum zu schützen. Dem soll mit dem erweiterten "Eckpfeilerkonzept zur Sicherheit von Frauen und Mädchen in dunklen und nächtlichen Stunden" nachgekommen werden. rnz