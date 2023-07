Hintergrund Erklärung Leimen OB Reinwald Geliebte

Die Erklärung von Leimens OB Reinwald im Wortlaut:

"Pressemitteilung in eigener Sache:

Wie und warum der Oberbürgermeister von Leimen diskreditiert werden soll

Immer wieder lesen wir in Zeitungen, dass Bürgermeister im Land beschimpft, beleidigt und bedroht werden, dass man versucht, sie verächtlich zu machen und sie mit bösen Gerüchten zu überziehen.

Das ich auch einmal Opfer einer solchen Kampagne werden würde, habe ich nie gedacht. Doch leider ist es so. Aber ich möchte mich wehren und gehe deshalb an die Öffentlichkeit, zumal sich die Gerüchte in jüngster Zeit zugespitzt haben und auch bewusst in meine ehemalige Bürgermeistergemeinde Graben-Neudorf getragen werden.

Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, was im Unter- und Hintergrund so vor sich geht und wie versucht wird, mich und meine Familie zu verunglimpfen.

Im Visier stehen ich und auch meine Frau. Schon vor langer Zeit bekam ich einen anonymen Brief, dem ich aber keine Bedeutung geschenkt habe: Ich solle auf eine erneute Kandidatur verzichten. Sonst würde "ausgepackt".

Angesichts von Bedrohungen und Beschimpfungen schweigen viele Aktive "aus Angst vor weiteren Eskalationen und aus Sorge um ihre Familie", so heißt es in einer aktuellen Broschüre für Bürgermeister unter dem Titel "Position, Prävention und Intervention gegen Bedrohungen in der Kommunalpolitik".

Ich will nicht schweigen und stelle heute klar:

- Ich besitze noch meinen Führerschein und musste ihn nicht wegen Trunkenheit am Steuer abgeben.

- Ich bin nicht führerscheinlos mit dem Auto in Leimen unterwegs.

- Ich bin nicht Vater von Kindern meiner Sekretärinnen in Leimen, was als "Topnachricht" nach Graben-Neudorf gemeldet wird und sich dort verbreitet.

- Ich habe keine Geliebte. Damit könnte ich meiner Arbeit im Rathaus nicht nachkommen.

Über meine Frau wird behauptet,

Sie sei in einem Verfahren verurteilt worden und habe ihre Zulassung als Rechtsanwältin verloren. Was stimmt ist: Sie hat die Kanzlei in Graben-Neudorf aufgegeben und arbeitet jetzt als Juristin im öffentlichen Dienst.

2013 (!) war es zu Abrechnungsfehlern in der neuen Kanzlei gekommen. Niemand kam dabei zu Schaden. Alles wurde behoben. Der Fall lag vor unserer Hochzeit 2015 und hat mit mir und meiner Arbeit im Rathaus nichts zu tun. Ein Zeitungsartikel dazu wird nun anonym verschickt, um uns zu schaden und uns gemeinsam in ein schlechtes Licht zu stellen.

Geht man so politisch miteinander um? Mein einziges Interesse ist es Leimen gemeinsam voranzubringen und keine persönlichen Schmutzkampagnen zu führen.

Hans D. Reinwald"