Hintergrund Die kommenden Sommertagszüge

Die kommenden Sommertagszüge

Schlierbach: Am Samstag, 16. März, um 14 Uhr, ist der Start an der Rückseite des S-Bahnhofs Schlierbach-Ziegelhausen, am Platz der Begegnung. Das Ziel ist der Grillplatz an Orthopädie.

Handschuhsheim: Am Sonntag, 17. März, um 14 Uhr ist der Start Ecke Kapellenweg/ Handschuhsheimer Landstraße. Das Ziel ist der Grahampark.

Kirchheim: Am Sonntag, 17. März, startet der Zug um 14 Uhr am Kerweplatz.

Ziegelhausen: Am Sonntag, 17. März, um 14 Uhr ist der Start an der Stiftsmühle. Das Ziel ist das Kucheblech.

Weststadt: Am Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr ist der Start am Wilhelmsplatz.

Emmertsgrund: Am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr ist der Start am Otto-Hahn-Platz 19.

Wieblingen: Am Sonntag, 21. April, um 14.30 Uhr ist der Start an der Fröbelschule, Mannheimer Straße 217. Das Ziel ist der Neckarplatz.

Pfaffengrund: Am Samstag, 27. April, um 15 Uhr ist der Start in der Oberen Rödt. Das Ziel ist das Gesellschaftshaus.

Während der Sommertagszüge muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Änderungen sind noch möglich.