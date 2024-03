Hintergrund DRK Helfer vor Ort Eppelheim

> Die "Helfer vor Ort" des Deutschen Roten Kreuzes, auch "First Responder" genannt, überbrücken im Ernstfall die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes. Sie sind schnell vor Ort, gut ausgebildet und können daher rasch bei Notfällen helfen.

Damit übernehmen die Ersthelfer, die ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, eine wichtige Funktion in der Rettungskette. "Helfer vor Ort" kommen immer dann zum Einsatz, wenn diese an ihrem Wohnort schneller bei einem Unfall oder Notfall sein können als Notarzt oder Rettungsdienst. Die Männer und Frauen sind in den Bereitschaften aktiv, geschult in der Herz-Lungen-Wiederbelebung und in der Anwendung eines Defibrillators.

Die Ehrenamtlichen übernehmen die Versorgung des Patienten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie führen lebenserhaltende Sofortmaßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und betreuen Patienten oder bei Bedarf auch deren Angehörige. Dabei steht jedem Ersthelfer eine komplette Notfallausrüstung zur Verfügung. Neben Verbandsmaterial sind in dem gut ausgestatteten Notfallrucksack Gerätschaften für Blutdruck- und Blutzuckermessung und zur Beatmung enthalten.

"Helfer vor Ort" sind Mitglieder der Bereitschaften und werden von diesen gestellt. Aktuell gibt es beim DRK Eppelheim vier ausgebildete Ersthelfer. sg