Hintergrund Cannabis-Gesetz

> Das Cannabisgesetz der Bundesregierung soll ab 1. Januar 2024 Kiffen in Deutschland legal machen. Bislang liegt es als Entwurf vor, der Bundestag muss zustimmen und kann Änderungen vornehmen. Nach aktuellem Stand gibt es neben dem medizinischen Gebrauch künftig drei legale Wege, um an Cannabisprodukte zu gelangen:

> Cannabis Social Clubs (CSCs) bilden die erste Säule. Dort sollen sich jeweils bis zu 500 Mitglieder zusammenschließen können. Sie bauen die Pflanzen unter strengen Auflagen – etwa Abstandsgebote zu Kitas, Schulen und Spielplätzen – gemeinsam an und können bis zu 50 Gramm pro Monat beziehen.

> In Modellregionen sehen die Eckpunkte zudem in der zweiten Säule den Verkauf von Cannabisprodukten in Fachgeschäften vor. Zum Zug sollen dort aber nur Einwohner der jeweiligen Region kommen. Zudem werden die Projekte wissenschaftlich begleitet.

> Drei Pflanzen pro Person will die Bundesregierung außerdem zum Selbstanbau zu Hause erlauben. dns