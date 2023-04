Hintergrund - Bujard

> Die Bürgermedaille der Stadt Heidelberg wird seit 1969 verliehen. Die hochrangige städtische Ehrung ist eine Ergänzung zur Ehrenbürgerschaft und zu der 1976 gestifteten Richard-Benz-Medaille. Mit ihr zusammen ist sie die höchste Auszeichnung der Stadt. Die Entscheidung über die Verleihung trifft der Gemeinderat laut Satzung mit Zweidrittelmehrheit. Höchstens zehn lebende Personen können Trägerinnen oder Träger der Medaille sein. Die Auszeichnung ist nicht auf Heidelberger Bürgerinnen und Bürger beschränkt. Die Verleihung erfolgt in Form einer Medaille mit Namensgravur und einer Urkunde. Die Medaille trägt die Gravur "Für Verdienste um Heidelberg" und den Namen der geehrten Person.

> Verliehen wurde sie unter anderen an die Dichterin Hilde Domin, den Stadthistoriker Ludwig Merz, den Archäologen Berndmark Heukemes und den Philosophen Hans-Georg Gadamer sowie an Konrad Duden. Heute leben nur noch drei Bürgermedaillen-Träger: Neben Bujard sind das der langjährige Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts Jakob Köllhofer und Kurt Brenner, Pionier der deutsch-französischen Freundschaft. Er leitete von 1969 bis 2011 das Heidelberg-Haus in der französischen Partnerstadt Montpellier. hob