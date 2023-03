Hintergrund Brandmelder Wald Wilhelmsfeld

> Die Abkürzung "Lorawan" steht für "Long Range Wide Area Network". Dabei handelt es sich um ein strahlungsarmes und somit energiesparendes Funknetzwerk, in dem geringe Datenpakete über eine große Reichweite – im Idealfall bis zu zehn Kilometer – von zahlreichen Sensoren übertragen werden. Diese können dabei per Batterie bis zu zehn Jahre betrieben werden und benötigen somit keine direkte Stromzufuhr. Sie funken die Daten in gewissen Zeitabständen – in der Regel mehrere Minuten – an einen Empfänger, das sogenannte Gateway. Dieses wiederum übermittelt die Daten via Mobilfunknetz ins Internet. Die übertragenen Daten sind auf dem Weg vom Sensor bis zur Plattform, auf der sie schließlich ausgewertet werden, verschlüsselt. Die Erkennung von Waldbränden ist dabei nur ein Anwendungsfall.

Mit "Lorawan"-Sensoren lassen sich auch Pegel an Flüssen messen, freie Parkplätze erkennen, die Füllstände öffentlicher Mülleimer und Salzcontainer erfassen sowie offene Türen und Fenster feststellen. cm