Hintergrund Boutros neuer Medizin-Dekan

Hans-Georg Kräusslich übergibt sein Amt als Dekan zum 1. Oktober an Prof. Michael Boutros (52). In dieser Funktion wird der Genomforscher auch dem Uniklinik-Vorstand angehören. Der Fakultätsrat hat ihn für die Dauer von vier Jahren gewählt. Als neuer Dekan werde Boutros zentrale Prozesse in den Lebenswissenschaften und der Medizin initiieren und begleiten, so Universitätsrektor Bernhard Eitel.

Boutros ist studierter Biologe und Biochemiker. 2003 wechselte der Wissenschaftler an das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) im Neuenheimer Feld. Seit 2008 leitet er dort die Brückenabteilung "Signalwege und Funktionelle Genomik"; seit 2019 ist er stellvertretender wissenschaftlicher Vorstand des DKFZ. Boutros war auch um die Nachfolge von Rektor Eitel angetreten; in der Wahl im März setzte sich jedoch Gegenkandidatin Frauke Melchior durch.