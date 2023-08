Hintergrund Bonka von Bredow

> Bonka von Bredow, geboren in Sofia, Bulgarien, studierte Vorderasiatische Archäologie, Klassische Archäologie, Assyriologie und Alte Geschichte an der Universität Heidelberg. Währenddessen und danach arbeitete sie in der Unesco-Welterbestätte Kültepe-Kanish in der Türkei als Archäologin. Ab 2018 war von Bredow am Goethe-Institut Mannheim tätig. Zwischenzeitig koordinierte sie das Projekt "Dokumentationsgeschichte Mannheims" des Marchivum. Im Jahr 2021 übernahm sie dann die Leitung des neu etablierten "Zentrums für internationale Kulturelle Bildung" am Goethe-Institut.