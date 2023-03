Hintergrund Billion Rising

> Die Tanzdemo "One Billion Rising" findet seit 2012 jedes Jahr am 14. Februar, also am Valentinstag, statt. Der Titel steht dafür, dass sich eine Milliarde (one billion) Frauen an diesem "V-Day" erheben und gegen Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung demonstrieren. Die Zahl ergibt sich daraus, dass jeder dritten Frau weltweit – also einer Milliarde – im Laufe ihres Lebens sexuelle Gewalt angetan wird. Das Besondere an der Aktion: Sie findet global und in Form einer Tanzdemo mit einstudierter Choreografie zur Hymne "Break the chains" ("Sprenge die Ketten") statt.

> In Heidelberg ziehen die Menschen im Rahmen von "One Billion Rising" normalerweise tanzend vom Universitäts- zum Bismarckplatz. Das dahinter stehende Aktionsbündnis setzt sich zusammen aus der Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauenverbände und -gruppen (Frauen AG), dem Wahlkreisbüro der Heidelberger Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. (jus)